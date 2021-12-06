В Орле после нашумевшей проверки выделили 10 млн на уборку парков

Мэрия объявила очередной тендер на уборку зеленых зон в Орле.

Администрация города Орла объявила тендер на право оказания услуг по санитарному содержанию и уборке скверов и парков. Начальная цена контракта составляет 10,5 миллиона рублей, деньги будут выделены из муниципального бюджета. Качество оказанных услуг должно соответствовать не только условиям контракта, но и обязательным требованиям, установленным санитарными правилами и нормами СанПиН, а также городскими «Правилами благоустройства».

Как следует из конкурсной документации, «оказываемые услуги должны обеспечивать чистоту от всякого вида загрязнений, включая листву, навалы мусора, несанкционированные свалки, скошенную траву, древесную щепу, бытовой мусор, снег, наледь и иного вида загрязнения». Контрактом предусмотрена зимняя уборка, что и не удивительно, ведь на дворе уже декабрь. По условиям, в зимний период подрядчику запрещается отставлять навалы снега на территории скверов и парков. Обработка противогололедными материалами (ПГМ) должна начинаться с появлением гололеда, а в случае получения от метеорологической службы заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда – до начала выпадения осадков.

При этом детские и спортивные площадки, оборудованные резиновым покрытием, ПГМ не обрабатываются. Обрабатываются только подходы к ним и дорожки парков и скверов в случае угрозы возникновения гололеда. При оказании услуг по уборке запрещается сбрасывать на цветники и газоны подметенный мусор. Под уборкой территории от «случайного мусора» понимается сбор случайных предметов: бумажки, сломанные ветки и сучья. Техзаданием определены требования и к летней уборке. Всего подрядчику предстоит убирать от мусора почти 60 парков и скверов Орла.

Отметим, что тендер объявлен после недавнего оглашения результатов нашумевшей проверки, проведенной городской Контрольно-счетной палатой. Как уже писал «Орелград», аудиторы установили, что границы большинства скверов, парков и других зеленых зон в Орле не закреплены документально. Недостоверные данные об их площадях привели к недостоверности расчетов потребности в бюджетных средствах на их содержание.

Непроведение кадастровых работ по выделу скверов, парков, набережных и иных зеленых зон из земель общего пользования позволяет чиновникам произвольно устанавливать, а в отдельных случаях и завышать площади уборки данных объектов, считает КСП. Например, МКУ «УКХ» в проверенном периоде неправомерно приняло и оплатило завышенные объемы работ по санитарному содержанию парков и скверов на общую сумму 440,63 тысячи рублей. Напомним, что информация о результатах этого контрольного мероприятия была направлена в УМВД России по городу Орлу.

ИА «Орелград»