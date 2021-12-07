Чиновники запретили пахать плугом в центре Орла

Плуг запрещено использовать на улице Советской в районе дома №29.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области издало приказ о включении в специальный перечень вновь выявленного объекта археологического наследия. Из документа следует, что данный объект обладает историко-культурной ценностью с точки зрения истории и археологии. Конкретно речь идет о культурном слое, обнаруженном в исторической части города Орла на улице Советской, дом 29. Документом утверждены границы территории выявленного объекта археологического наследия.

Власти также установили особый режим использования земельных участков, в границах которых располагается выявленный объект. Так, на них запрещается проведение земляных, строительных, хозяйственных и мелиоративных работ, в том числе работ по прокладке трубопроводов, по размещению линии электропередач, вышек мобильной связи и т.д. Кроме того, под запрет попали вывоз грунта, распахивание плугом, размещение рекламы, устройство автостоянок и любые виды деятельности, ухудшающие экологические условия на территории памятника или нарушающие его визуальное восприятие.

При этом разрешается проектирование и проведение охранных мероприятий, в том числе научно-исследовательских археологических работ (в случае согласования данных работ в порядке, установленном действующим законодательством в сфере сохранения объектов культурного наследия). Также можно устанавливать информационные знаки и указатели, проводить мониторинги и землеустроительные работы. Общий периметр границы территории вновь выявленного объекта археологического наследия составляет 468,35 метра, ее площадь — 7080,5 квадратных метра.

ИА «Орелград»