На следующей неделе Андрей Клычков выступил с инвестиционным посланием

На форуме обсудят экономическое развитие региона в условиях пандемии.

15 декабря состоится ежегодное инвестиционное послание губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

«Традиционно основными темами главного экономического форума года станут социально-экономическое развитие Орловщины в условиях пандемии, инвестиционная политика региона, реализация национальных проектов. Также в Инвестиционном послании глава региона озвучит основные итоги уходящего года и обозначит приоритетные задачи социально-экономического развития региона на 2022 год», — сообщает пресс-служба губернатора.

Мероприятие пройдет в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН» и начнется в 12.00.

ИА «Орелград»