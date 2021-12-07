На следующей неделе Андрей Клычков выступил с инвестиционным посланием

7.12.2021 | 11:00 Новости, Экономика

На форуме обсудят экономическое развитие региона в условиях пандемии.

15 декабря состоится ежегодное инвестиционное послание губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

«Традиционно основными темами главного экономического форума года станут социально-экономическое развитие Орловщины в условиях пандемии, инвестиционная политика региона, реализация национальных проектов. Также в Инвестиционном послании глава региона озвучит основные итоги уходящего года и обозначит приоритетные задачи социально-экономического развития региона на 2022 год», — сообщает пресс-служба губернатора.

Мероприятие пройдет в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН» и начнется в 12.00.

ИА «Орелград»

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