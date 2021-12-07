Орловцу дали полгода «строгача» за кражу бутылки коньяка

Мелкое хищение обернулось для орловца довольно суровым наказанием.

Дмитровский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который попался на краже. Несмотря на то, что кража была мелкой, мужчина ответил по всей строгости закона и поначалу получил реальный срок заключения. По приговору суда ему было назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Впрочем, отбывать этот срок он не будет. Как пояснили в пресс-службе суда, на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, данный гражданин был освобожден от назначенного наказания.

Однако он вполне мог оказаться за решеткой. В Дмитровском районном суде также рассказали, что осужденный ранее уже имел проблемы с законом. В частности, он попадался на другой мелкой краже, но тогда его наказали в рамках административного кодекса – оштрафовали на 3000 рублей. Не прошло и года, как данный гражданин вновь попался на краже. В октябре 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил похитить из торгового зала магазина спиртное.

Выбор пал на бутылку коньяка стоимостью 479 рублей 99 копеек. «Покупатель» спрятал ее в карман своей куртки и проскользнул мимо кассы, не оплатив товар. Таким образом, он скрылся с места преступления с «товарно-материальными ценностями, принадлежащими магазину». Преступнику помогло то, что время сыграло в его пользу. На момент рассмотрения дела судом срок давности истек, благодаря чему за решетку он не отправится.

ИА «Орелград»