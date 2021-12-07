Орловцы строят по 150 частных домов в месяц

В регионе большую часть жилья в 2021 году построили простые граждане.

В январе-октябре 2021 года в Орловской области населением за счет собственных и привлеченных средств был построен 1501 жилой дом общей полезной площадью 194,3 тысячи квадратных метров. Как сообщает Орелстат, простые граждане возвели 74,9 процента от всего объема жилья, введенного за отчетный период времени в области. Из них 172 жилых дома площадью 15,3 тысячи «квадратов» расположены на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Закон теперь разрешает строить на них не только дачи, но и полноценные жилые дома.

«Всего организациями и индивидуальными застройщиками построены 2782 благоустроенные квартиры общей площадью жилых помещений 259,4 тысячи квадратных метров, что меньше уровня прошлого года на 12,6 процента, – сообщает Орелстат. — Организациями-застройщиками сдано в эксплуатацию 1280 квартир общей полезной площадью 65,1 тысячи квадратных метров в восьми жилых зданиях».

Общий объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-октябре 2021 года в Орловской области составил 20,418 миллиарда рублей, что на 36,7 процента, в сопоставимой оценке, меньше уровня аналогичного периода прошлого года. В целом в области введено в эксплуатацию 1775 зданий жилого и нежилого назначения общим строительным объемом 3464,7 тысячи кубометров.

ИА «Орелград»