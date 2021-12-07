Орловец устроил дебош в больнице и «загремел» в полицию

31-летний пациент пытался побить окружающих.

Житель Орла устроил конфликт в областной клинической больнице, после чего оказался в отделе полиции. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

В вечернее время 31-летний пациент был доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу. Мужчина не только отказался от лечения, но и в грубой форме стал выражать свое неуважение к окружающим.

Не ограничившись матерными ругательствами, он попытался применить физическую силу. Это заставило врачей вызвать наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Уже через несколько минут росгвардейцы были на месте, и дебошир отправился в отделение полиции.

ИА «Орелград»