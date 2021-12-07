Орловский сенатор Круглый предложил отправлять в санатории переболевших коронавирусом

7.12.2021 | 13:00 Медицина, Новости

Реабилитация необходима даже для тех, кто переболел инфекцией в легкой форме.

Сенатор Совета Федерации от Орловской области Владимир Круглый заявил «Парламентской газете», что реабилитация в санатории после перенесенного коронавируса необходима для подавляющего большинства переболевших.

На данный момент люди, в тяжелой форме перенесшие заболевание, могут получить бесплатную реабилитационную помощь. Однако, по мнению члена комитета Совета Федерации по социальной политике, такая помощь необходима гораздо большему числу пациентов.

«В восстановлении после коронавируса нуждаются до 70 процентов переболевших. Среди них — и дети. При этом не так важно, насколько тяжело человек болел», — рассказал сенатор.

ИА «Орелград»

 

 

 

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