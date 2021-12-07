Орловского заключенного повторно осудят за попытку нападения на сотрудника колонии

7.12.2021 | 17:30 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Инцидент произошел в Нарышкинской колонии.

Заключенный Нарышкинской колонии повторно предстанет перед судом за попытку применить насилие против сотрудника УФСИН, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

В прошлую пятницу заключенный попытался напасть на младшего инспектора группы надзора отдела безопасности колонии. За это в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества».

Известно, что речь идет о мужчине, не имеющем регистрации на территории нашей страны. В прошлом он был осужден за совершение преступления против жизни и здоровья.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выяснены, доказательная база собрана, и прокурор утвердил обвинительное заключение. Далее уголовное дело будет рассматриваться в суде.

Отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину.

ИА «Орелград»

 

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