Орловскую культуру накрыла волна несчастных случаев

7.12.2021 | 6:00 Культура, Новости

В Орле открыто рассказали о ЧП, произошедших в учреждениях культуры.

Как сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Орловской области, очередное заседание этой организации было посвящено множеству различных вопросов. В частности, членов президиума заинтересовал вопрос профсоюзного контроля по соблюдению работодателями требований трудового законодательства и иных актов по вопросам охраны труда в организациях культуры. Докладчиками выступили председатель областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Тамара Казакова и главный технический инспектор труда ФПОО Геннадий Бабкин.

Они привели довольно любопытную статистику, которую в открытых источниках обычно не встретишь. Так, было заявлено, что в организациях культуры за последние пять лет на производстве произошло 20 несчастных случаев. Более того, один из них оказался со смертельным исходом и четыре с тяжелым. Большинство несчастных случаев легкие, отмечают в Федерации. Работники, пострадавшие в результате этих происшествий, к счастью, уже  выздоровели и вернулись к работе без потери трудоспособности. Однако в целом ситуация не может не вызывать озабоченности.

«Анализ несчастных случаев свидетельствует, что в основном причинами травмирования работников являются неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие надлежащего контроля со стороны работодателя, — рассказали в ФПОО. — Несмотря на сложное финансовое положение в отрасли первичные профсоюзные организации отстаивают право работников на здоровые и безопасные условия труда. В организациях заключены коллективные договоры, имеются согласованные с профкомами мероприятия по улучшению условий и охране труда работающих. Однако недофинансирование мероприятий по охране труда фиксируется в большинстве организаций культуры, особенно, в сельских районах области».

Отметим, что профсоюзный контроль осуществляется председателями первичек, членами профкомов и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профсоюза. В организациях культуры Орловской области работают 87 таких уполномоченных.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования