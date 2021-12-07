Орловскую культуру накрыла волна несчастных случаев

В Орле открыто рассказали о ЧП, произошедших в учреждениях культуры.

Как сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Орловской области, очередное заседание этой организации было посвящено множеству различных вопросов. В частности, членов президиума заинтересовал вопрос профсоюзного контроля по соблюдению работодателями требований трудового законодательства и иных актов по вопросам охраны труда в организациях культуры. Докладчиками выступили председатель областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Тамара Казакова и главный технический инспектор труда ФПОО Геннадий Бабкин.

Они привели довольно любопытную статистику, которую в открытых источниках обычно не встретишь. Так, было заявлено, что в организациях культуры за последние пять лет на производстве произошло 20 несчастных случаев. Более того, один из них оказался со смертельным исходом и четыре с тяжелым. Большинство несчастных случаев легкие, отмечают в Федерации. Работники, пострадавшие в результате этих происшествий, к счастью, уже выздоровели и вернулись к работе без потери трудоспособности. Однако в целом ситуация не может не вызывать озабоченности.

«Анализ несчастных случаев свидетельствует, что в основном причинами травмирования работников являются неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие надлежащего контроля со стороны работодателя, — рассказали в ФПОО. — Несмотря на сложное финансовое положение в отрасли первичные профсоюзные организации отстаивают право работников на здоровые и безопасные условия труда. В организациях заключены коллективные договоры, имеются согласованные с профкомами мероприятия по улучшению условий и охране труда работающих. Однако недофинансирование мероприятий по охране труда фиксируется в большинстве организаций культуры, особенно, в сельских районах области».

Отметим, что профсоюзный контроль осуществляется председателями первичек, членами профкомов и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профсоюза. В организациях культуры Орловской области работают 87 таких уполномоченных.

ИА «Орелград»