Права орловских льготников на лекарства были нарушены 2000 раз

Прокуратура региона вскрыла масштабные нарушения со стороны чиновников.

В Орловской области в текущем году органами прокуратуры выявлено более 2000 нарушений в ходе проверок соблюдения законодательства в сфере льготного обеспечения граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Прокуроры внесли свыше 1640 актов реагирования, в том числе более 1500 исковых заявлений. Последние были поданы в пользу льготников, которых чиновники вовремя не обеспечили лекарствами за счет государства

Такие впечатляющие данные были озвучены на заседании коллегии, которое прошло под председательством прокурора Орловской области Владислава Малкина. Как подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства, указанные вопросы находятся на постоянном контроле органов прокуратуры, а надзор за исполнением законодательства в этой сфере является одним из приоритетных. Что касается нарушенных прав, то пострадавшими здесь были, увы, даже дети-инвалиды. Прокурорские проверки показали, что уполномоченные органы и организации несвоевременно обеспечивают льготников не только препаратами, но медицинскими изделиями, лечебным питанием и техническими средствами реабилитации инвалидов.

Так, в регионе были зафиксированы «неправомерные отказы органов социальной защиты населения в оказании государственной социальной помощи и другие нарушения». По материалам одной из прокурорских проверок возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Под преследование попал неназванный чиновник областного департамента здравоохранения. Дело заведено «в связи с ненадлежащей организацией обеспечения детей-инвалидов лекарственными препаратами и лечебным питанием». Ход этого расследования находятся на контроле прокуратуры.

«Выявлялись нарушения в действиях судебных приставов при совершении исполнительных действий по возбужденным исполнительным производствам об обеспечении льготной категории граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в связи с чем прокуратурой области руководителю УФССП России по Орловской области внесено представление», — добавили в прокуратуре региона.

Позитивной новостью можно считать то, что в результате принятых прокуратурой мер количество отсроченных льготных рецептов в регионе снизилось почти в 6 раз. Если раньше в Орловской области количество отсроченных рецептов достигало 3500 штук, то сейчас их «всего» около 600. Отметим также, что благодаря принятым мерам прокурорского реагирования из бюджета Орловской области департаменту здравоохранения в октябре 2021 года было дополнительно выделено 27 миллионов рублей на лекарства для онкобольных.

ИА «Орелград»