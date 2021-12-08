Дальнобойщик из Белоруссии осужден за смертельное ДТП под Орлом

Суд установил, что по вине подсудимого на дороге погибли два человека.

Свердловский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении водителя, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии погибли водитель и пассажир встречного автомобиля. Подробности сообщила пресс-служба указанного суда. Перед ним предстал житель Белоруссии, который на территории России оказался по работе. Он трудился дальнобойщиков в компании «Евротранспремиум». В тот роковой день мужчина находился за рулем фуры с полуприцепом.

Тягач двигался по федеральной трассе Орел — Тамбов по территории Свердловского района. Нарушив правила дорожного движения, водитель выехал на полосу встречного движения, «создал аварийную ситуацию и произвел блокирующее встречное столкновение с легковым автомобилем». Водитель и пассажир встречной легковушки получили травмы, не совместимые с жизнь. Они скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. Подсудимый вину признал частично. По его версии, столкновение произошло на его полосе: мол, он маневр закончил, но своим маневром мог испугать водителя легкового автомобиля.

Суд во всем разобрался и признал дальнобойщика виновным. Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Его также на два с половиной года лишили водительских прав. Кроме того, суд взыскал с «Евротранспремиума» в пользу родственницы погибших компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»