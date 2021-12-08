Финансирование спорта проверили под Орлом

КСП Мценска отчиталась о результатах проведенного контрольного мероприятия.

Контрольно-счетная палата Мценска представила депутатам горсовета отчет о проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Мценске на 2018-2022 годы». Сразу отметим, что фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не установлено. Тем не менее, мэрия Мценска получила от аудиторов представление об устранении выявленных недостатков. Выразились они, прежде всего, в том, что само формирование программы проводилось без должного планирования.

Аудиторы, например, указали, что одной из задач Стратегии развития физкультуры и спорта в РФ до 2030 года является «формирование системы мотивации различных категорий населения, включая лиц старшего возраста, социально незащищенных слоев населения, к физическому развитию и спортивному образу жизни». Но в муниципальной программе отсутствуют данные расширенного анализа по этой задаче, соответственно нет в ней и показателей по данной проблеме.

Также установлено, что программа не проходила финансово-экономическую экспертизу в КСП города Мценска, хотя должна была ее пройти. Привело это к тому, что по ходу реализации объемы финансирования существенно редактировались. Кстати, общие затраты в 2020 году на ее реализацию были утверждены в размере 25,2 миллиона рублей. Из них на проведение соревнований и других мероприятий в области физической культуры было запланировано всего 108,6 тысячи рублей, а оставшаяся сумма была направлена на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

Впоследствии указанные финансовые параметры были изменены, причем документальное оформление этого, по мнению КСП, произошло с опозданием на пять месяцев. «Указанное свидетельствует, что формирование программы на 2020-2021 годы, внесение в нее изменений осуществлялось в отсутствие надлежащего уровня планирования, носило бессистемный характер», — заключает КСП, отмечая при этом, что «утвержденный план спортивно-массовых мероприятий на 2020 год не представлен».

Возник у аудиторов и ряд вопросов к проведению самих соревнований. Например, была проверена оплата судейства на Открытом первенстве Мценска по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Кочергина. Установлено, что производилась она на основании списка, «подписанного лицом, не состоящим в трудовых отношениях с муниципальным бюджетным учреждением». Превышений норм расходов на оплату судьям за обслуживание спортивных соревнований не установлено, но при этом, отмечает КСП, оказалось невозможным проверить правильность оплаты, так как в документации не были указаны судейские категории и должности.

ИА «Орелград»