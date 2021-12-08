Ливенские казаки встанут на защиту животных

8.12.2021 | 9:30 Новости, Общество

Власти Ливен официально зарегистрировали устав местного казачьего общества.

Соответствующее постановление издал глава города Ливны Сергей Трубицин. Он утвердил устав хуторского казачьего общества, входящего в структуру Орловского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». Сокращенное наименование этой организации звучит так – ХКОГ ООКО ВКО «ЦКВ». Согласно уставу, его деятельность осуществляется на основе принципов добровольности, равноправия, самоуправления, законности, гласности, уважения прав и свобод человека и гражданина. Создано оно в целях сохранения и развития традиций российского казачества. Кроме того, российское законодательство требует, чтобы подобные организации были официально зарегистрированы.

Ливенское казачье общество является юридическим лицом – некоммерческой организацией, и имеет собственное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках и других кредитных организациях. Уставом закреплено более двух десятков целей, прав и задач. Например, ливенским казакам разрешено участвовать в реализации государственных и муниципальных программ и проектов, содействовать развитию межнациональных и межрелигиозных отношений,  обеспечивать культурное, духовное и нравственное воспитание членов казачьего общества.

Они также имеют право участвовать в поддержании и развитии международных связей с казачеством за рубежом, оказывать содействие проживающим за рубежом потомкам казаков, в том числе в их добровольном возвращении в Российскую Федерацию. Им разрешено участвовать в ликвидации последствий стихийных бедствий, оказывать помощь пострадавшим в результате техногенных и иных катастроф, социальных, национальных и религиозных конфликтов. Они будут помогать беженцам и вынужденным переселенцам, а также участвовать в охране окружающей среды и защите животных.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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