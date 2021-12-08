Орел встречает офис Сбера нового формата

Во вторник в Орле открылся первый офис Сбера нового формата. Отделение находится по адресу ул. Комсомольская, 66 (остановка «Чайка»).

В открытии приняли участие Член Правительства Орловской области — руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев, мэр Орла Юрий Парахин и управляющий Орловским отделением Сбербанка Ярослав Скирта.

«В новом офисе можно решить не только классические банковские вопросы, но и воспользоваться нефинансовыми сервисами Сбера. Здесь можно получить и отправить посылки, выпить чашку ароматного кофе, отдохнуть и познакомится с гаджетами Сбера. Мы понимаем, что одинаково важны забота о клиентах и сотрудниках, поэтому постарались сделать офис максимально удобным для всех», — рассказал Ярослав Скирта.

Торжественно открыли офис Сергей Антонцев и Юрий Парахин. Однако, вместо привычных ленточек и ножниц Сбер приготовил более технологичное решение — визуальную кнопку, расположенную на интерактивном экране.

Затем прошла экскурсия по отделению, где подробно рассказали о его новшествах. Офис стал более открытым и светлым, в нем исчезли перегородки. На входе гостей встречает кофейный аппарат с максимально демократичными ценами. В отделении расположены камеры хранения сервиса СберЛогистика, с помощью которого можно отправить или получить посылку. Клиенты нового офиса могут также протестировать CберДевайсы, подключиться к сервисам экосистемы Сбера: СберМаркет, СберМегаМаркет, Okko, СберЗдоровье, и СБЕР ЕАПТЕКА.

В офисе установлены обновленные терминалы самообслуживания, сочетающие в себе современный дизайн, материалы, технологии и интуитивно понятную эргономику. Снять наличные можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно с помощью голосового помощника или по распознаванию лица.

«Орел и Сбербанк уже много лет результативно взаимодействуют по важнейшим вопросам. Сбербанк ежегодно выступает активным участником ряда крупных инвестиционных бизнес-проектов, реализуемых в Орле. Открытие офиса нового формата – ценный подарок для жителей нашего города, и достойный пример того, как финансовая организация может развить собственные сервисы, выходящие за пределы классического банкинга», — поделился впечатлениями Юрий Парахин.

Отметим, что офисы нового форматы ранее были успешно опробованы в ряде крупных российских городов. В Сбере не сомневаются, что их новации будут пользоваться успехом в том числе и у орловских клиентов.

ИА «Орелград»