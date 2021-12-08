Орловский сенатор Круглый выступил против новогоднего запрета на торговлю алкоголем

8.12.2021 | 18:18 Новости, Общество

В Госдуме и Совфеде разные ожидания от новогоднего поведения электората.

Сенатор Совета Федерации от Орловской области Владимир Круглый выступил против предложения об ограничении новогодней торговли алкоголем.

Ранее появилась информация о том, что нижняя палата российского парламента хочет ограничить торговлю спиртосодержащей продукции на Новый Год.

«Вводить ограничения нужно, чтобы россияне не спивались, а культурно-массовые мероприятия в это время должны быть бесплатными – так будет чем себя занять», — заявил изданию РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Хамзаев (партия «Единая Россия»).

Сенатор Владимир Круглый не разделил энтузиазма Хамзаева по поводу трезвого посещения культурно-массовых мероприятий и высказал иной прогноз:

«Это приведет к обратному эффекту, люди пойдут заранее закупаться спиртным, и его употребление увеличится».

ИА «Орелград»

 

 

 

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