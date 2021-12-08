Пароль «ПРО ЛУЧШЕЕ»: как сделать отбеливание в клинике «3D» со скидкой

Процедура длится 30 минут, позволяет осветлить зубы на 2-6 тонов, дополнительно укрепляет эмаль.

Новый год лучше встречать с белоснежной улыбкой. В клинике компьютерных технологий «3D» предлагают воспользоваться праздничным предложением – в декабре действует скидка 15% на услугу профессионального отбеливания зубов. Чтобы воспользоваться предложением, надо при записи назвать кодовую фразу «ПРО ЛУЧШЕЕ». Сделать это можно по телефону +7 (4862) 22-10-96.

Отбеливание зубов в клинике «3D» проводится под строгим врачебным контролем с помощью системы Philips Zoom! WhiteSpeed. Процедура длится 30 минут, позволяет осветлить зубы на 2-6 тонов, дополнительно укрепляет эмаль.

Клиника компьютерных технологий «3D» — это продукт слияния передовой стоматологической мысли и высоких технологий. Терапия, хирургия, имплантология, ортопедия, ортодонтия, пародонтология, косметическая и профилактическая, а также специализированная детская стоматология — это области, в которых специалисты клиники оказывают услуги. В повседневной стоматологической практике применяются компьютерная 3D-томография, закись азота-кислородной седации, лечение заболеваний зубов с использованием микроскопа, система диагностики заболеваний пародонта Florida Probe, а также CEREC (Chairside Economical Restorations of Esthetic Ceramic) – комплекс для высокоточного изготовления зубных протезов и микропротезов.

Клиника «3D» является частью медицинской компании «32», которая в этом году отмечает 30-летний юбилей.

ИА «Орелград»