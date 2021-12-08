Племзавод под Орлом попался на сливе навоза в поле и овраг

Ливенское предприятие наказали по жалобам местных жителей.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства АО «Племенной завод А. С. Георгиевского» о досрочном прекращении исполнения административного наказания. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Как уже писал «Орелград», в сентябре текущего года сотрудники этого ведомства провели проверку по жалобам местных жителей. Они зафиксировали факт слива отходов животноводства в овраг, пересекаемый объездной дорогой. По результатам проверки на племзавод завели административное дело.

Ливенский районный суд в конце октября признал его виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности фермы КРС сроком на 90 суток. Заводу было запрещено вывозить навоз со своей территории и сбрасывать его в овраг. Недавно предприятие обратилось в суд с просьбой о досрочном прекращении приостановления деятельности. Суд решил проверить, устранено ли нарушение. На место вновь отправились инспекторы. Было установлено, что нарушения пока устранены не в полном объеме, поэтому суд отказал заводу в удовлетворении его просьбы.

Это не единственный подобный случай. В сентябре же при проведении выездного обследования специалисты ТУ Россельхознадзора выявили факт складирования навоза на участке сельскохозяйственного назначения в границах Козьминского сельского поселения Ливенского района. Отходами оказался завален участок площадью 2,15 га. При выяснении обстоятельств было установлено, что эта земля принадлежит на праве аренды все тому же племзаводу Георгиевского. По факту нарушения предприятие было оштрафовано на 250 тысяч рублей. Кроме того, завод обязали очистить захламленный участок, в том числе от сорняков, и ввести его в сельскохозяйственный оборот.

ИА «Орелград»