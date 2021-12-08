Поле под Орлом тайно обработали пестицидами

На нарушении регламентов попалась орловская агрофирма.

В Орловской области агропредприятие привлекли к административной ответственности за нарушение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов. Как пояснили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, юридическое лицо попалось на нарушении еще в сентябре 2021 года. Тогда сотрудники указанного ведомства провели выездное обследование полей, расположенных на территории Новосинецкого сельского поселения Болховского района. Ранее в ведомство поступила информация о том, что растения на полях приняли необычный и пугающий вид.

Поясним, что на подозрительном поле произрастает подсолнечник. Инспекция установила, что эти растения оказались подсушенными. А причиной специалисты считают десикацию, то есть обработку растений пестицидом. На части соседних участков на листьях также наблюдались повреждения, добавили в ТУ Россельхознадзора. По данным из госреестра удалось выйти на арендатора земли, им оказалось одно из местных ООО.

«В отношении юридического лица проведена внеплановая проверка, по результатам которой установлен факт нарушения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции, а именно: ненадлежащее оповещение об обработке пестицидами и агрохимикатами», — говорится в сообщении ТУ Россельхознадзора.

По мотивам проверки на агрофирму было заведено дело по статье 8.3 КоАП РФ. Протокол об административном правонарушении был рассмотрен в надлежащем порядке, компанию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Также ей выдано предписание «в целях соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов».

ИА «Орелград»