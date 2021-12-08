В Орле чиновники проиграли иск на 72 рубля

Суд постановил взыскать эту сумму в пользу аварийно-спасательного отряда.

В Орле арбитражный суд рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску государственного казенного учреждения Орловской области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы» к муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Спор шел о взыскании… 72,8 рубля. Такую пеню за просрочку обязательств истец насчитал и выставил ответчику по итогам исполнения муниципального контракта. Ответчик факт оплаты выполненных работ с просрочкой не оспаривал и с расчетом пени согласился.

Как следует из материалов дела, 20 мая 2021 года стороны заключили договор на проведение водолазных работ по очистке дна участков водного объекта, предназначенного для купания населения. На выполнение работ было отведено 10 дней. Отметим, что это стандартная процедура – перед началом купального сезона власти всегда привлекают водолазов для осмотра и очистки дна. В данном случае стоимость услуг по договору составляла 3849 рублей 72 копейки. Свои услуги водолазы оказали в тот же день, то есть 20 мая.

По условиям договора, оплатить их работу заказчик должен был не позднее 3 июня, но заплатил только 17 августа. Видимо, казенное учреждение более двух месяцев не могло найти нескольких тысяч рублей. Направленные истцом в адрес ответчика претензии об уплате пени были оставлены без удовлетворения, поэтому суду пришлось рассматривать столь «крупный» иск. Требования истца удовлетворены в полном объеме. Отметим, что суд также обязал МКУ «УКХ» как проигравшую сторону уплатить государственную пошлину в размере 600 рублей, так что пустячный иск, которого можно было избежать, обошелся бюджету примерно в 10 раз дороже пени.

ИА «Орелград»