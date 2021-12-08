В Орле не нашли случаев работы касс без нарушений

Налоговики рассказали о 100-процентном выявлении нарушений у торговцев.

Инспекция ФНС России по городу Орлу обнародовала данные о результатах проверок соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ). Сведения приведены за 10 месяцев текущего года. Сообщается, что за это время сотрудниками инспекции было проведено 144 проверки в областной столице. Нарушения были выявлены во всех случаях без исключения. С проверенными налогоплательщиками в связи с этим была проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения требований законодательства о применении ККТ.

«Сообщать о фактах нарушений законодательства применения контрольно-кассовой техники имеют возможность и покупатели, напоминают, тем временем, в управлении ФНС России по Орловской области. — Проверить чек можно с помощью бесплатного мобильного приложения «Проверка чеков ФНС России». В случае нарушения, в том числе невыдачи чека, покупатель может через приложение сообщить об этом в налоговую службу».

У покупателей имеются и другие возможности сообщить налоговикам о нарушениях. Например, сделать это можно при помощи интернет-сервисов налоговой службы, в том числе через набирающий популярность «Личный кабинет налогоплательщика». Кроме того, в городской налоговой инспекции работает специальный телефон-автоинформатор (4862) 39-21-72, можно позвонить по нему. В УФНС заверили, что «сотрудники налоговых органов оперативно реагируют на все поступившие обращения и ориентируются на них при планировании контрольных мероприятий».

ИА «Орелград»