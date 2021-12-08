Вынесен приговор по делу об избиении посетителя кафе под Орлом

На скамье подсудимых оказался участник драки, одержавший в ней победу.

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Как уточнили в пресс-службе райсуда, обвинение было предъявлено жителю поселка Глазуновка. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Из материалов следует, что инцидент произошел в ноябре 2019 года. Конфликт вспыхнул в вечернее время в помещении пивбара. Там повздорили двое посетителей.

Для выяснения отношений они вышли на улицу. Шедший на повышенных тонах разговор перерос в драку. При этом суд установил, что потерпевший первый ударил подсудимого кулаком в лицо. Однако тот устоял и нанес ответный удар. Потерпевший упал на землю, после чего подсудимый начал избивать его ногой. Как минимум три удара пришлись в область сердца. При этом потерпевший сопротивления практически не оказывал. Полученные им травмы повлекли тяжкий вред здоровью – к такому выводу пришли эксперты.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал. По его словам, он вообще не бил потерпевшего. Однако свидетели подтвердили, что именно он избил посетителя кафе. Несмотря на то, что драка была обоюдной, суд признал виновным только того ее участника, который одержал в ней «победу». Молодому человеку назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»