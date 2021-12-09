Главу турфирмы признали виновным в 76 эпизодах мошенничества

За совершение аферы в Орле осужден экс-директор ООО «Лантана-тур».

Пресс-служба Заводского районного суда города Орла обнародовала детали обвинительного приговора, вынесенного в отношении Алексея Заруцкого, теперь уже бывшего главы турфирмы. Он был обвинен в совершении 76 эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана. Из материалов дела следует, что Заруцкий был единственным учредителем и одновременно генеральным директором компании «Лантана-тур», которая специализировалась на продаже туристических продуктов.

Истоки преступления следствие увидело в 2019 году, когда в социальной сети появилась реклама этой фирмы. Она предлагала путевки по «привлекательным ценам и условиям отдыха граждан». Тогда же нынешний обвиняемый принял на работу менеджеров по туризму. Эти менеджеры, по сути, активно помогали своему руководителю обворовывать доверчивых клиентов, не подозревая о преступных намерениях Заруцкого.

Только во время следствия выяснилось, что на самом деле турагент не передавал собранные с клиентов деньги туроператору. Предприниматель присваивал их себе. По оценкам следствия, с марта 2019 года по январь 2020 года Заруцкий похитил около 600 тысяч рублей. Кстати, потерпевшими по данному уголовному делу проходили 99 человек. В судебном заседании Заруцкий свою вину в мошенничестве не признал. Суду он пояснил, что именно из-за «следственных действий ему не удалось выполнить обязательства по отправке туристов и возврату им внесенных денежных средств».

Однако суд эти доводы признал несостоятельными. Он указал, что подозреваемого никто не задерживал, он оставался на свободе и мог вести дела. При этом его деятельность никем не ограничивалась. Словом, он «обладал всеми возможностями по отправке граждан в туры либо возврату им денег», однако не сделал ни того, ни другого. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний суд приговорил мошенника к шести годам лишения свободы с отбыванием этого срока в исправительной колонии общего режима.

«Кроме того, в рамках уголовного дела были удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, — добавили в пресс-службе суда. — В настоящее время приговор Заводского районного суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд».

ИА «Орелград»