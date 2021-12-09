Орловцам запретили ловить раков и велели ловить браконьеров

Специалисты разъяснили условия добычи водных ресурсов в зимний период.

Управление экологического надзора и природопользования Орловской области выступило с разъяснением, адресованным жителям региона. Специалисты напоминают, что на территории Орловской области уже действует запрет рыбной ловли на зимовальных ямах, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Действовать он будет до 30 апреля 2022 года. При этом стоит помнить, что лов раков запрещен до 30 июня будущего года.

Между тем, орловцам разрешено принимать участие в поимке браконьеров. Более того, жителей региона призывают оказывать государственным органам такую помощь. Сообщать о фактах браконьерства можно в Московско-Окское ТУ Росрыболовства по телефонам «горячей линии» рыбоохраны: (499) 611-53-70 и 8-985-723-60-81 (круглосуточно). Кроме того, можно обратиться в Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Курской и Орловской областям Федерального агентства по рыболовству. Телефон начальника отдела — 8-917-572-60-58 (Дегтярев Сергей Валерьевич), заместителя начальника отдела 8-985-960-37-25 (Хализева Елена Викторовна).

Чтобы отличить браконьера от добропорядочного рыбака, поясним, что в соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна запрещается вылов рыбы определенной длины. Речь идет о так называемом промысловом размере, только при достижении которого рыбу или раков можно брать. Если добыча не доросла до минимума, но попалась на крючок, ее следует немедленно отпустить обратно в водоем. Так, минимально допустимая для вылова длина жереха, судака и сазана составляет 40 сантиметров, язя и леща – 25 см, подуста – 24 см, щуки – 32 см, сома – 90 см. Также запрещено добывать раков длиной менее 10 сантиметров – в периоды, когда снимается полный запрет на их ловлю.

Согласно правилам, промысловый размер в определяется в свежем виде: у рыб — путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника; у ракообразных — путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин. Отметим также, что суммарная суточная норма добычи для всех видов водных биоресурсов составляет не более 5 кг или это может быть один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

ИА «Орелград»