Орловцам запретили ловить раков и велели ловить браконьеров

9.12.2021 | 9:00 Закон и порядок, Новости

Специалисты разъяснили условия добычи водных ресурсов в зимний период.

Управление экологического надзора и природопользования Орловской области выступило с разъяснением, адресованным жителям региона. Специалисты напоминают, что на территории Орловской области уже действует запрет рыбной ловли на зимовальных ямах, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Действовать он будет до 30 апреля 2022 года. При этом стоит помнить, что лов раков запрещен до 30 июня будущего года.

Между тем, орловцам разрешено принимать участие в поимке браконьеров. Более того, жителей региона призывают оказывать государственным органам такую помощь. Сообщать о фактах браконьерства можно в Московско-Окское ТУ Росрыболовства по телефонам «горячей линии» рыбоохраны: (499) 611-53-70 и 8-985-723-60-81 (круглосуточно). Кроме того, можно обратиться в Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Курской и Орловской областям   Федерального агентства по рыболовству. Телефон начальника отдела — 8-917-572-60-58 (Дегтярев Сергей Валерьевич), заместителя начальника отдела   8-985-960-37-25 (Хализева Елена Викторовна).

Чтобы отличить браконьера от добропорядочного рыбака, поясним, что в соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна запрещается вылов рыбы определенной длины. Речь идет о так называемом промысловом размере, только при достижении которого рыбу или раков можно брать. Если добыча не доросла до минимума, но попалась на крючок, ее следует немедленно отпустить обратно в водоем. Так, минимально допустимая для вылова длина жереха, судака и сазана составляет 40 сантиметров, язя и леща – 25 см,  подуста – 24 см, щуки – 32 см, сома – 90 см. Также запрещено добывать раков длиной менее 10 сантиметров – в периоды, когда снимается полный запрет на их ловлю.

Согласно правилам, промысловый размер в определяется в свежем виде: у рыб — путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника; у ракообразных — путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин. Отметим также, что суммарная суточная норма добычи  для всех видов водных биоресурсов составляет не более 5 кг или это может быть один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования