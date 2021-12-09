Орловские хоккеисты взяли серебро в турнире «Наш лёд»

Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий орловской дружины Артемов Егор.

В минувшие выходные на Ледовой арене микрорайона Зареченский завершился турнир по хоккею с шайбой среди детей 2012 года рождения.

В соревнованиях приняли участие команды из Орла, Брянска, Смоленска, Железногорска (Курская область), Боброва (Воронежская область) и Мичуринска (Тамбовская область).

За время турнира каждая команда провела по пять матчей. Хоккеисты орловской спортшколы «Ледовое поколение» заняли второе место, одержав победу в четырех играх, уступив только победителям турнира, спортсменам из Боброва. Бронзу соревнований получили хоккеисты из Мичуринска. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий орловской дружины Артемов Егор.

Трансляции по-настоящему зрелищных матчей можно посмотреть на ютуб-канале «Ледового поколения».

По словам организаторов, хоккей в Орле набирает популярность и соревнования среди детских команд станут регулярными. Очередные ледовые баталии уже намечены на конец января будущего года.

Хоккейный турнир организован спортивной школой «Ледовое поколение» и компанией «Наш лёд», при участии Фонда поддержки и развития хоккея Орловской области, ООО «ФосАгро-Орёл», АО «Орелмасло», ООО «Фригогласс Евразия» и НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации». Вкусные подарки спортсменам приготовило кафе «Фреш».

ИА «Орелград»