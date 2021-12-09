Орловский губернатор продает рынок за 103 миллиона

Приобрести акции госпредприятия можно в рамках программы приватизации.

Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков издал распоряжение о приватизации находящихся в государственной собственности региона 100 процентов доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Крытый рынок». Акции предполагается продать на аукционе, проводимом в электронной форме. Начальную цену лота губернатор установил в размере 102,972 миллиона рублей — на основании отчета об оценке рыночной стоимости.

Торги будут проведены в соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества Орловской области на 2021-2023 годы. Вся выручка должна быть перечислена в казну региона. Кроме того, покупатель должен будет выплатить определенный процент в качестве вознаграждения организатору торгов. Напомним, в качестве такового правительство Орловской области ранее выбрало акционерное общество «Российский аукционный дом» из Санкт-Петербурга.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя регионального правительства по развитию инфраструктуры. Напомним, планы по продаже «Крытого рынка» областные власти вынашивают достаточно давно, и это решение изначально поддержали не все депутаты облсовета предыдущего созыва. Предприятие считается нерентабельным, а актив – непрофильным для казны. Но многих при этом удивляет: почему рынок, находящийся в госсобственности, не приносит большой прибыли в отличие от частных рынков? Может, дело не в рынке, а в его менеджменте?

ИА «Орелград»