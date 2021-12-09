Под Орлом произошла крупная авария с тремя большегрузами и легковушкой

Пострадали водители двух грузовых автомобилей.

Три большегруза и легковушка столкнулись в серьезной аварии, которая произошла вчера вечером на трассе под Орлом. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 19.30 55-летний водитель КамАЗа с прицепом KOEGEL SN24 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим большегрузом — «Исузу Форвард». Далее в «карусель» попала фура SCANIA R114 с прицепом KOEGEL SNC 024. В результате столкновения большегрузов элементы одного из поврежденных автомобилей попали в легковушку «Лада Ларгус».

Итогом аварии стали телесные повреждения, полученные водителями SCANIA и КамАЗа.

ИА «Орелград»