Полиция установила личность вандала, взорвавшего пиротехнику на остановке в Орловской области (видео)

Им оказался 27-летний житель Ливен.

Полиции удалось установить личность вандала, который взорвал пиротехнику на остановке общественного транспорта в Ливнах. Злоумышленником оказался местный 27-летний житель, сообщает пресс-служба УМВД.

В ночь с понедельника на вторник охранник местного завода сообщил полиции о повреждении остановки на улице Индустриальной. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и восстановили картину произошедшего.

«В кадр попали несколько автомобилей, из одного вышел молодой человек. Он что-то поджег и бросил в урну. После этого неизвестный убежал и произошел хлопок, из-за которого было повреждено имущество – павильон остановки, окно соседнего нежилого здания и металлическая урна.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлена личность и местонахождение подозреваемого, а также свидетелей произошедшего. Им оказался местный житель 1994 г.р. Молодой человек пояснило, что приобрел петарду и решил ее проверить в месте, где нет жилых домов», — сообщила полиция.

В итоге, материальный ущерб был оценен в 40 000 рублей. А по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

ИА «Орелград», видео «ДТП Орел и автохамы»