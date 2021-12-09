Три человека госпитализированы после аварии под Орлом

9.12.2021 | 10:52 Новости, Происшествия

Два водителя и один пассажир.

Два водителя и один пассажир были госпитализированы после вчерашней аварии на трассе «Орел-Ефремов». Об этом сообщила «Орел — Ефремов».

Авария случилась в 10.56 в районе 51-го километра трассы «Орел — Ефремов». Водитель «Киа Рио» выехал на полосу встречного движения и не смог избежать столкновения с автомобилем «Форд Фокус», который ехал на встречу.

В результате лобового столкновения три человека получили травмы. Всех троих госпитализировали. Пострадали водитель «Киа Рио», а также водитель и пассажир «Форд Фокуса».

ИА «Орелград»

 

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