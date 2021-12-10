Активистка написала заявление на советника Клычкова — оскорбления, брань, рукоприкладство

Примерное поведение Лежнева длилось не долго.

Гражданская активистка Марина Прокофьева написала заявление в полицию на действия советника губернатора Клычкова Сергея Лежнева. Об этом сообщили орловские СМИ.

Началось все с одиночного пикета Прокофьева с плакатом «Я против фашизма в областной администрации». Акция протеста была связана с недовольством многих граждан политикой властей в вопросах борьбы с коронавирусом, а прошла на входе в областную администрацию. Прокофьеву видели многие люди, но никто на нее не нападал, не задерживал и не оскорблял.

Так продолжалось до тех пор, пока на работу не приехал Сергей Лежнев: «Примерно в 9.30 ко мне подошел советник губернатора Орловской области С. Лежнев, который попытался меня ударить, я отшатнулась и он порвал плакат, который держала перед собой. После чего он ко мне приблизился, начал громко орать на меня, оскорбляя и используя нецензурную брань. Это длилось около минуты, после чего он меня оттолкнул в сторону (я почувствовала боль в месте удара). Действия С. Лежнева меня очень сильно испугали». Полный текст заявления опубликован в издании «Орлец».

В своем комментарии «Орловским новостям» Сергей Лежнев подтвердил, что отобрал у активистки плакат, порвал и выбросил его. Он объяснил это тем, что его оскорбило сравнение с фашистами.

Отметим, что манера поведения и общения с людьми Сергея Лежнева и раньше не встречала восторга со стороны многих жителей Литературной столицы. Однако, на какое-то время Лежнева перестал попадать в скандальные истории: советник губернатора не называл орловскую журналистику «хренью», не хвалился сожительством с Клычковым, не называл людей «упырями и лошарами«, «навозными жуками» и «слабоумными«, не предлагал оппозиции «справить нужду» ему под дверь и не давал ответов в стиле «В аду вас будут ждать ваши проекты«.

Телеграмм-канал «Нострадамус» выразил предположение, что это было связано с повышенным вниманием силовиков к его персоне. Теперь же общественность увидела хорошо знакомого прежнего Лежнева.

ИА «Орелград»