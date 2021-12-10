Двое орловских водителей получили травмы, вылетев с трасс

10.12.2021 | 10:46 Новости, Происшествия

Обе аварии произошли вчера в первой половине дня.

За минувшие сутки орловские водители дважды вылетали с трасс и получали травмы, сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 08.03 на автодороге «Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря» вылетел с проезжей части и перевернулся автомобиль «Мазда Бонго». Им управлял 57-летний мужчина. Он потерял управление в районе 15-го километра трассы.

А в 12.03 аналогичный инцидент произошел на автодороге «Калуга-Орел-Перемышль- Белев-д.Тайное». Мужчина 46 лет потерял управление автомобилем ВАЗ 2107. Автомобиль также съехал с проезжей части и перевернулся.

Оба водителя получили телесные повреждения, но обошлось без госпитализации.

ИА «Орелград»

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