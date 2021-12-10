Главный по закупкам появился в Орловской области

Ведать всеми госзакупками правительства будет Ольга Платонова.

Губернатор Андрей Клычков назначил Ольгу Платонову контрактным управляющим правительства Орловской области, ответственным за осуществление всех закупок (включая исполнение каждого контракта) правительства. Как следует из соответствующего постановления, сделано это в соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Напомним, Ольга Платонова руководит региональным департаментом государственного имущества и земельных отношений.

Также губернатор утвердил положение о контрактном управляющем областного правительства. Согласно ему данный чиновник должен иметь высшее или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. На него возлагаются функции по планированию закупок для правительства, размещению плана-графика в единой информационной системе в сфере закупок, организации общественных обсуждений закупок, когда этого требует закон, разработке требований к закупаемым товарам, работам и услугам. Кроме того, управляющий организует, в случае необходимости, консультации с поставщиками, подрядчиками и исполнителями. Подобные совещания необходимы для «определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных нужд».

Управляющий отвечает за определение и обоснование начальной (максимальной) цены каждого контракта, осуществляет описание объекта закупки, организационно-техническое обеспечение деятельности закупочной комиссии, привлечение экспертов и другое. Словом, управляющий, по сути, отвечает за все. При этом его действия или бездействия могут быть оспорены, в том числе, в судебном порядке. Клычков доверил Платоновой и еще один пост – губернатор назначил ее председателем балансовой комиссии для проведения ранее анонсированной реформы по совершенствованию управления государственными унитарными предприятиями Орловской области.

ИА «Орелград»