Молодые девушки сошлись в лобовом столкновении иномарок под Орлом

Одна из них получила травмы, так же пострадала ее пассажир.

Вчера вечером недалеко от Биофабрики две молодые девушки попали в аварию, сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 18.05 водитель автомобиля «Ниссан-Ноут» ехала по трассе «Орел — Знаменское» со стороны Биофабрики в направлении Орла. В районе шестого километра она выехала на встречку и врезалась в автомобиль «Тойота Раф 4».

В результате столкновения травмы получила водитель «Тойоты». Вместе с ней пострадала женщина, бывшая ее пассажиром. Происшествие обошлось без госпитализаций.

ИА «Орелград»