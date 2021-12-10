Молодые девушки сошлись в лобовом столкновении иномарок под Орлом

10.12.2021 | 12:16 Новости, Происшествия

Одна из них получила травмы, так же пострадала ее пассажир.

Вчера вечером недалеко от Биофабрики две молодые девушки попали в аварию, сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 18.05 водитель автомобиля «Ниссан-Ноут» ехала по трассе «Орел — Знаменское» со стороны Биофабрики в направлении Орла. В районе шестого километра она выехала на встречку и врезалась в автомобиль «Тойота Раф 4».

В результате столкновения травмы получила водитель «Тойоты». Вместе с ней пострадала женщина, бывшая ее пассажиром. Происшествие обошлось без госпитализаций.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования