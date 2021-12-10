После Красного моста власти взялись за Александровский мост

Историческое сооружение успешно прошло экспертизу.

Трио привлеченных экспертов вынесло заключение по проекту зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Александровский мост», разработанному ООО «Нивад» в 2021 году Проектная документация, представленная на экспертизу, выполнена на основании госконтракта от 14 сентября 2021 года. Проектировщикам предстояло разработать проект зон охраны, границ территории, а также режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, что они и сделали. Отметим, что со стороны властей контракт был подписан областным управлением по государственной охране памятников.

Все три эксперта единогласно решили, что разработанный проект соответствует всем законодательным требованиям. Это означает, что в ближайшее время зоны охраны будут утверждены официально. Их обновят впервые за многие годы. Как следует из документации, целью проекта является обеспечение сохранности Александровского моста в сохранившейся исторической среде, а также в структуре современной застройки города.

Эксперты использовали в своей работе материалы архивно-библиографических исследований, результатом которых явилось составление общей исторической справки с анализом планировочной структуры. Также они проанализировали материалы ранее разработанных проектов зон охраны. Из акта следует, что памятник является горизонтальной доминантой города, организует пространство вокруг себя, формирует композиционную систему и играет активную градоформирующую роль.

По результатам ландшафтно-композиционного анализа ценными элементами ландшафтно-композиционной структуры проектом было рекомендовано признать акваторию реки Орлик, перепады рельефа, сквер Маяковского и часть сквера Лескова, сквер Семьи, сквер Артиллеристов и сквер на левом берегу реки Орлик, панорамы и виды с путей и площадок обзора, а также архитектурные доминанты, включая церковь Михаила Архангела.

Из акта следует также, что предлагаемые проектом режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны «направлены на сохранение и восстановление (регенерацию) исторической градостроительной и природной среды указанного памятника». Эксперты считают, что это послужит его «максимальной репрезентации и создания благоприятного фона для визуального восприятия».

Александровский мост через реку Орлик — это памятник истории и инженерного искусства XIX века. Изначально он назывался Орличным. 21 марта 1879 года были проведены испытания моста, которые прошли успешно. 15 февраля 1880 года было получено разрешение императора о наименование моста Александровским, в ознаменование истекшего 25-летнего царствования великого царяосвободителя. 19 февраля 1880 года Александровский мост был торжественно освящен и открыт для движения экипажей и пешеходов.

В мае 2006 года арки моста были разобраны, его закрыли для пешеходов. Из-за устранения арок открылся вид на здание Центрального банка. 20 августа того же года река Орлик была спущена на пару дней, чтобы установить временную понтонную опору моста. Позже был предложен проект по открытию каскада из шести фонтанов на Орлике, а несколько арок под мостом собирались остеклить и открыть в них магазины и кафе. Однако проект остался на бумаге. 4 ноября 2007 года, в День народного единства, состоялось торжественное открытие пешеходного движения по Александровскому мосту.

ИА «Орелград»