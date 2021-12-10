Тургеневский дуб даже после гибели может стать Европейским деревом года

10.12.2021 | 17:25 Культура, Новости

Выбраны девять детских рисунков, которые отправятся в Брюссель.

Даже после гибели Тургеневский дуб поборется за победу в конкурсе «Европейское дерево года-2022», сообщает музей-усадьба «Спасское-Лутовиново».

Конкурс пройдет в Брюсселе, в Европейском Парламенте. Участников будут оценивать ни по возрасту и красоте, а по истории и связи с людьми.

В рамках подготовки к конкурсу 272 ученика орловских школ и колледжей начиная с сентября рисовали «портрет» дуба. В настоящее время жюри выявили девять победителей, работы которые будут представлены в Брюсселе:

Младшая возрастная группа:

1 место Полина Сафарова

2 место Павел Галкин

3 место Дарина Алборова

Средняя возрастная группа:

1 место Алевтина Макарова

2 место Снежана Доска

3 место Василиса Кузнецова

Старшая возрастная группа:

1 место Анна Бабкова

2 место Ксения Габова

3 место София Мацак

Голосование за претендентов на победу будет организовано в течение месяца с 1 февраля на сайте www.treeoftheyear.org. Музей-усадьба «Спасское-Лутовиново» призвал орловцев принять участие в голосовании.

ИА «Орелград»

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