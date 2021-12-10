Тургеневский дуб даже после гибели может стать Европейским деревом года

Выбраны девять детских рисунков, которые отправятся в Брюссель.
Даже после гибели Тургеневский дуб поборется за победу в конкурсе «Европейское дерево года-2022», сообщает музей-усадьба «Спасское-Лутовиново».
Конкурс пройдет в Брюсселе, в Европейском Парламенте. Участников будут оценивать ни по возрасту и красоте, а по истории и связи с людьми.
В рамках подготовки к конкурсу 272 ученика орловских школ и колледжей начиная с сентября рисовали «портрет» дуба. В настоящее время жюри выявили девять победителей, работы которые будут представлены в Брюсселе:
Младшая возрастная группа:
1 место Полина Сафарова
2 место Павел Галкин
3 место Дарина Алборова
Средняя возрастная группа:
1 место Алевтина Макарова
2 место Снежана Доска
3 место Василиса Кузнецова
Старшая возрастная группа:
1 место Анна Бабкова
2 место Ксения Габова
3 место София Мацак
Голосование за претендентов на победу будет организовано в течение месяца с 1 февраля на сайте www.treeoftheyear.org. Музей-усадьба «Спасское-Лутовиново» призвал орловцев принять участие в голосовании.
ИА «Орелград»