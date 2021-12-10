В Орловской области стало тише

Эксперты оценили уровни шума в регионе за последние годы.

Обеспечение безопасного уровня воздействия физических факторов находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Орловской области. Об этом говорится в свежем докладе об экологической обстановке в регионе, изданном правительством области. Всего на контроле находятся 1645 источников шума, 259 источников вибрации, 14 526 источников электромагнитных полей, 14 526 источников освещенности и 14 526 источников микроклимата.

Данные за 2021 год по понятным причинам еще не анализировались. Поэтому в докладе приводятся сведения за период с 2018 по 2020 годы. Отмечено, например, что в прошлом году мониторинг за уровнями физических факторов проводился в 15 точках на территории семи административных районов. Превышения гигиенических нормативов уровня шума в точках измерения на автомагистралях и улицах с интенсивным движением в городских поселениях были установлены в 49,1 процентах случаев. Показатель выглядит пугающим, но для сравнения поясним, что в 2018 году превышения были зафиксированы в 70,2 процентах измерений.

Кроме того, повышенные уровни шума выявлены в 38 измерениях (17,1 процента) в эксплуатируемых жилых зданиях. Эксперты поясняют, что превышения там связаны с повышенным уровнем шума от работы инженерного оборудования и общественного транспорта. Также следует отметить, что уровень шума из точек измерения в эксплуатируемых жилых зданиях городских и сельских поселений, не соответствующий санитарным нормам, снизился с 20,7 процента в 2018 году до 17,1 процента в 2020 году.

«По всем фактам превышения гигиенических нормативов уровня шума в жилых зданиях, в отношении виновных лиц были приняты меры административного воздействия, проведены мероприятия по наладке (замене) технологического оборудования, — следует из правительственного доклада. — Постоянный рост автомобильного парка при наличии большого количества узких улиц и тротуаров, недостаточное озеленение территории между жилой застройкой и проезжей частью магистралей, отсутствие необходимого благоустройства и изоляции микрорайонов и кварталов от проникающего транспортного шума создали предпосылки для повышенного шумового фона города».

ИА «Орелград»