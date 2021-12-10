В Советской районе Орла таксист сбил женщину, переходившую проезжую часть по переходу

На пешеходном переходе сбита очередная жительница Орла.

Вчера на улице Максима Горького водитель такси сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 10.30 водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал со стороны Красноармейской в направлении улицы 60 лет Октября. В районе дома № 47 по улице Максима Горького под колеса автомобиля попала 60-летняя женщина.

Пешеход получила телесные повреждения. После прохождения осмотра она была отпущена. Отметим, что с изменением погодных условий аналогичные ДТП происходят практически ежедневно.

ИА «Орелград»