В Советской районе Орла таксист сбил женщину, переходившую проезжую часть по переходу

10.12.2021 | 11:54 Новости, Происшествия

На пешеходном переходе сбита очередная жительница Орла.

Вчера на улице Максима Горького водитель такси сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 10.30 водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал со стороны Красноармейской в направлении улицы 60 лет Октября. В районе дома № 47 по улице Максима Горького под колеса автомобиля попала 60-летняя женщина.

Пешеход получила телесные повреждения. После прохождения осмотра она была отпущена. Отметим, что с изменением погодных условий аналогичные ДТП происходят практически ежедневно.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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