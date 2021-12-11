Найден способ снизить число погибающих под Орлом

В Болховском районе решили повысить эффективность системы ГО и ЧС.

Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности на 2022-2024 годы» утверждена администрацией Болховского района Орловской области. Основной целью является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по защите населения и объектов обеспечения жизнедеятельности от угроз природного и техногенного характера. Также программа призвана повысить степень обеспечения безопасности людей на водных объектах и пожарной безопасности.

Так, в рамках этого документа предусмотрены меры по развитию системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций, подготовке местных жителей к действиям при возникновении ЧС, осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на смягчение последствий ЧС для объектов экономики, создание запасов материальных, технических и медицинских средств и многое другое.

Объем финансирования за три года составит 60 тысяч рублей. Деньги не большие, но местные власти считают, что их хватит для выполнения поставленных задач. В частности, планируется на 20-30 процентов уменьшить потери населения от ЧС природного и техногенного характера, а в некоторых случаях – полностью избежать их. Так, программой предусмотрено ежегодное снижение уровня гибели и травматизма людей в чрезвычайных ситуациях и на пожарах (до 5 процентов), ежегодное снижение гибели людей на водоемах (на 3 процента). Для решения последней из указанных задач планируется «увеличение оснащенности пляжей информационными стендами».

ИА «Орелград»