Нерадивым латифундистам повысили налоги

Повышенная налоговая ставка является одним из инструментов воздействия.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям рассказало о тех мерах, которые предпринимаются в отношении злостных нарушителей земельного законодательства. Поясним, что речь идет о «латифундистах» — владельцах участков из категории земель сельскохозяйственного назначения. Закон требует, чтобы такие земли были введены в оборот и использовались строго по своему назначению. Однако проверки показывают, что далеко не все данные требования соблюдают.

Одной из мер воздействия на таких нарушителей является применение к ним повышенной ставки земельного налога. Смысл прост: не хочешь устранять нарушения – плати повышенный налог. Судя по приведенной статистике, редкой такую меру не назовешь. Только в этом году ТУ Россельхознадзора направило в налоговые органы информацию о нарушениях, выявленных на 259 земельных участках, для применения повышенной ставки земельного налога.

В пресс-службе ведомства уточнили, что обмен информацией происходит в рамках заключенных ранее межведомственных соглашений о взаимодействии. В соответствии с Налоговым кодексом РФ в отношении земель сельхозназначения, не используемых для сельскохозяйственного производства, должна применяться налоговая ставка в размере, не превышающим 1,5 процента кадастровой стоимости участка. Повышенная ставка отменяется после устранения нарушений.

«По информации налоговых служб, в 2021 году по материалам административных дел управления Россельхознадзора начислен налог по ставке 1,5 процента в размере свыше 1 миллиона рублей», — следует из ведомственного сообщения.

ИА «Орелград»