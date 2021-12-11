Орловская экономика поглотила 41 миллиард рублей

Аналитики оценили объемы инвестирования в экономику региона.

Специалисты Орелстата подсчитали объем инвестиций, которые были вложены в развитие экономики и социальной сферы Орловской области в этом году. По предварительным данным, в январе-сентябре был использован ровно 41 миллиард рублей инвестиций в основной капитал. В сопоставимых ценах это на 0,3 процента больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, а в фактических ценах показатель превышен на 7,1 процента.

Для сравнения, годом ранее за такой же период времени инвесторы вложили в орловскую экономику чуть более 38 миллиардов рублей, а в целом по итогам предыдущего года объем инвестиций составил 55,06 миллиарда. Текущие данные говорят о том, что рекорд инвестирования по итогам 2021 года может быть побит. Отметим, что большая часть средств была инвестирована в машины и оборудование. На эти цели в январе-сентябре 2021 года было потрачено более 12,4 миллиарда рублей. В нежилые здания инвесторы вложили 8,6 миллиарда рублей, в жилые помещения – чуть более 1,76 миллиарда.

Стоит также сказать, что далеко не все инвестиции были произведены за счет собственных средств бизнеса. Общая сумма привлеченных средств в этом году составила чуть более 12 миллиардов рублей, в том числе 7,4 миллиарда – кредиты банков. Оставшаяся часть привлеченных инвестиций сложилась за счет бюджетных вливаний, кредитов нефинансовых организаций, а также денег граждан, вложившихся в долевое строительство жилья.

ИА «Орелград»