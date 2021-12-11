Орловские аграрии «забыли» вернуть кредиторам 1,8 миллиарда рублей

Эксперты оценили объемы просроченной кредиторской задолженности в регионе.

Орелстат обнародовал оперативные данные о размерах просроченной кредиторской задолженности бизнес-сообщества Орловской области. По подсчетам аналитиков, на начало октября 2021 года объем долга в целом по региону составил 3,195 миллиарда рублей. Размер и структура просроченной кредиторской задолженности по видам экономической деятельности выглядят следующим образом. Явным лидером среди должников являются предприятия, работающие в сфере сельского и лесного хозяйства, а также компании, занимающиеся рыбоводством.

Сообща они просрочили выплаты кредиторам на сумму более 1,8 миллиарда рублей. На их долю приходится почти 60 процентов общей задолженности. Любопытен тот факт, что эта же отрасль лидирует среди всех видов предпринимательской деятельности по уровню рентабельности. Ранее Орелстат сообщал, что совокупная прибыль в региональном АПК в текущем году превысила 15,6 миллиарда рублей. Тем удивительнее выглядит огромная «просрочка» платежей в этой сфере.

На втором месте по объемам просроченных финансовых обязательств располагаются предприятия, по классификатору относящиеся к видам деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». Размер их просроченной задолженности перед кредиторами составляет 671 миллион рублей. В тройку лидеров входят также обрабатывающие производства с «просрочкой» в размере 537,8 миллиона. Добавим, что в целом доля просроченной кредиторской задолженности в ее общем объеме в Орловской области за отчетный месяц уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4 процентных пункта. На начало октября она составила 5,1 процента от общего долга орловского бизнеса.

ИА «Орелград»