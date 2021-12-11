В администрацию Ливен по ночам будут пускать только избранных

11.12.2021 | 9:00 Новости, Общество

Остальным посетителям вход разрешат только по предварительному согласованию.

Власти города Ливны утвердили положение о пропускном режиме в здании мэрии. Документ является обязательным для чиновников,   народных депутатов, сотрудников Контрольно-счетной палаты города и  территориальной избирательной комиссии. Кроме того, он касается всех остальных, кто пожелает войти в здание. За соблюдением пропускного режима будет следить Единая дежурная-диспетчерская служба города Ливны. Пропуск чиновников в здание осуществляется только при предъявлении  ими служебного удостоверения.

При этом чиновник, пожелавший поработать сверхурочно, должен будет потрудиться. Чтобы пройти в здание, поскольку пропуск в него в нерабочее и ночное время, выходные и праздничные дни запрещен. В такое время беспрепятственный пропуск обеспечен только главе города Ливны, председателю Ливенского горсовета народных депутатов, главе КСП,  заместителям главы администрации города, а также руководителям отраслевых органов и структурных подразделений мэрии.

«Остальные работники могут быть допущены в здание только по письменной заявке произвольной формы, подписанной руководителем органа местного самоуправления или руководителем функционального органа», — говорится в документе. Если посетитель чиновником мэрии не является, его могут пропустить только по документу, удостоверяющему   личность, и с обязательной регистрацией входа и выхода в журнале учета  посетителей.

При этом посетители могут пройти в здание администрации и покинуть его исключительно в сопровождении работника  подразделения,  в  которое  они направляются. В этом отношении ливенские чиновники явно берут пример с администрации Орловской области. Добавим, что в мэрию Ливен запрещено пускать людей с явными признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также с животными. Вход будет закрыт и для тех, кто придет с объемными сумками, чемоданами, коробками или «иной крупногабаритной ручной кладью». Входить в мэрию можно только с портфелями, дипломатами, папками, сумками небольшого размера и полиэтиленовыми пакетами. Журналистам тоже будет нелегко выполнять свою работу, так как «пропуск в здание администрации лиц с профессиональной видеозаписывающей аппаратурой осуществляется с уведомлением главы города Ливны или его заместителя».

ИА «Орелград»

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