Названа сумма, в которую обошлись выборы депутатов

Облизбирком подготовил финансовый отчет о проведенной избирательной кампании.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила отчет о поступлении и расходовании средств областного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов. Сведения о нем уже опубликованы в открытом доступе, как того требует федеральное законодательство. Сам отчет далее поступит в региональный парламент, а позднее будет опубликован в прессе.

Напомним, выборы прошли в сентябре, в Единый день голосования, которое растянулось на несколько дней. Поскольку это была избирательная компания регионального уровня, оплачивала ее казна региона. Согласно отчету, всего на эти цели было выделено 109 миллионов рублей. Из них облизбирком израсходовал чуть более 107,9 миллиона рублей. Таким образом, сэкономить удалось немногим более одного миллиона рублей – таким оказался остаток на счетах после окончания выборов.

В отчете подробно описано, на что и какие конкретно тратились суммы. Так, более 85,1 миллиона рублей было потрачено на выплату денежного вознаграждения всем тем людям, которые принимали участие в организации и проведении выборов. На изготовление избирательных бюллетеней потратили 2,06 миллиона рублей, на изготовление другой печатной продукции – чуть менее 120 тысяч.

Почти 7,6 миллиона рублей составили расходы на приобретение оборудования и различных материалов, в том числе кабин и ящиков для голосования. Добавим, что всего в Орловской области выборами депутатов регионального парламента занимались 734 избирательных комиссии, в работе которых был задействован 6731 человек с правом решающего голоса. Из них только трое работали на постоянной штатной основе. Кроме того, 82 человека насчитывал штат аппарата облизбиркома.

ИА «Орелград»