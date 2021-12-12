 «Орелгосзаказчик» наложил санкции на «Дорожную службу»

12.12.2021 | 16:35 Закон и порядок, Новости

Посредником при выяснении отношений двух компаний выступил суд.

Арбитражный суд Орловской области разобрал спор, вспыхнувший между двумя госпредприятиями. Исковое заявление подало казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик», а ответчиком стало государственное унитарное предприятие Орловской области «Дорожная служба». Истец выступал от имени региона и просил о взыскании штрафных санкций в размере 4,09 миллиона рублей. Правда, еще до вынесения решений истец снизил свои запросы до 2,88 миллиона рублей.

Ответчик исковые требования не признал. Как следует из материалов дела, причиной спора стал договор, заключенный «в целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения». Вернее, стороны заключили несколько однотипных контрактов на содержание муниципальных дорог, причем общая цена по ним исчислялась сотнями миллионов рублей.

Согласно контрактам, подрядчик был обязан за две недели до весны и осени представлять заказчику на согласование проекты производства работ на весенне-летнее и осенне-зимнее содержание автомобильных дорог. 30 марта 2021 года истцом ответчику было выдано предписание, в соответствии с которым подрядчик должен был в срок до 1 апреля 2021 года предоставить заказчику на согласование ППР по спорным контрактам. Иными словами, на исполнение предписания было отведено всего несколько часов, возможно, поэтому оно в срок исполнено не было.

Истец посчитал это нарушением договорных обязательств и стал  начислять ответчику неустойку. К 8 апреля 2021 года ее размер, по расчетам «Орелгосзаказчика», достиг уже 3,88 миллиона рублей. Словом, всего за неделю «Дорожная служба» обрела неожиданный долг на миллионы рублей, с которым она, конечно, не согласилась. Истец на этом не остановился и начислил ответчику также штрафные санкции. Суд разобрался в сложных взаимоотношениях госпредприятий и пришел к выводу, что никакой многомиллионной неустойки «Дорожная служба» платить не должна. С ответчика взыскали только штраф, да и то небольшой – 14 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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