Орловских буренок подкормят за казенный счет

Животноводам пообещали бюджетные субсидии на оплату кормов.

Правительство Орловской области разработало проект постановления о порядке предоставления субсидий животноводам региона. Деньги из бюджета выделят на возмещение производителям части понесенных ими затрат. Компенсация положена на приобретение кормов для молочных коров. Отметим, что часть средств на эти цели поступит в регион из федерального бюджета, но распределять субсидии будут областные власти.

Под кормами для молочного крупного рогатого скота в проекте постановления понимаются фуражное зерно, сено, сенаж, силос, жмыхи, шроты, комбикорм, свекловичные жом и патока, гранулированная травяная мука, оболочка сои, а также белково-витаминно-минеральные концентраты. Субсидии будут предоставляться в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Орловской области об областном бюджете. Их размеры будут определять по специальным формулам по утвержденной областным правительством ставке на 1 тонну приобретенных кормов. Однако максимальный размер субсидии не может превышать 50 процента объема затрат, то есть предприятие имеет шанс получить из бюджета не более половины стоимости купленных им кормов.

Оформить право на субсидию можно лишь при соблюдении целого ряда обязательных требований, предъявленных правительством области. Например, сельхозпроизводитель должен обладать определенным поголовьем молочного скота и поддерживать его численность. Он должен быть законопослушным – надо будет доказывать, что у предприятия нет долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и т.д. Иностранным предприятиям субсидии не положены, так же, как и тем, кто проводит свои сделки с участием офшорных зон. Не дадут субсидии и тем, кто находится в процедуре банкротства.

ИА «Орелград»