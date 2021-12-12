В Орле бизнес получил 2400 «писем счастья»

В Орле организациям начислено 293 миллиона рублей транспортного и земельного налогов.

По данным инспекции ФНС России по городу Орлу, в текущем году в областном центре в адрес юридических лиц было направлено без малого 2400 уведомлений о суммах начисленного за 2020 год земельного и транспортного налогов. В общей сложности предприятия и организации должны заплатить порядка 293 миллионов рублей. В ИФНС уточнили, что по транспортному налогу бизнесу было направлено 1684 сообщения на общую сумму свыше 71 миллиона рублей, по земельному — 713 сообщений более чем на 222 миллиона. При этом сумма предоставленных налогоплательщикам — юридическим лицам налоговых льгот за 2020 год составила: по транспортному налогу – 3,9 миллиона рублей, по земельному – 24,4 миллиона.

«Напомним, что с 2021 года налогоплательщики-организации обязаны направить в налоговый орган по своему выбору сообщение о наличии у них транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения, — говорят в городской инспекции ФНС. — Сообщение не представляется в случае, если организации было передано сообщение об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога в отношении этого объекта или если организация представляла в налоговый орган заявление о предоставлении льготы по транспортному налогу в отношении соответствующего объекта налогообложения».

Сообщение с приложением копий документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств, надо направить налоговикам до 31 декабря года. Неправомерное или несвоевременное предоставление такой информации карается штрафом в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога.

ИА «Орелград»