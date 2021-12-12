В Орловской области одним налоговым органом станет меньше

Жителям Должанского района придется искать новые пути общения с налоговиками.

С 1 января 2022 года территориально-обособленное рабочее место (ТОРМ) по Должанскому району прекратит свою работу. Такую не самую радостную для местных жителей новость сообщила пресс-служба управления ФНС России по Орловской области. Тем самым будет сделан еще один шаг в рамках стартовавшей в этом году реформы. Она предполагает поэтапную оптимизации структуры территориальных налоговых органов региона. Считается, что реализация задуманного позволит повысить качество организации личного приема граждан.

Добавим, что реорганизуемое территориально-обособленное рабочее место по Должанскому району в настоящий момент входит в структуру Межрайонной ИФНС России №3 по Орловской области. Но с 1 января для решения налоговых вопросов жителям указанного района придется обращаться в отделения МФЦ. Налоговики по этому поводу говорят, что в МФЦ сейчас оказывается более 20 государственных услуг Федеральной налоговой службы.

Альтернативный вариант для должанцев – обращение в центральный офис Межрайонной ИФНС №3. Кроме того, напоминает областная налоговая служба, на сайте ведомства представлен широкий спектр электронных сервисов, позволяющих не выходя из дома получать самые различные услуги. К примеру, налогоплательщики могут через интернет получать актуальную информацию о своих взаимоотношениях с государством, в частности о расчетах с ним. Через Сеть можно подавать декларации о доходах, получать налоговые уведомления, оплачивать налоги и многое другое. Хотя это, конечно, совсем не то, что личный прием.

«Также получить необходимые разъяснения можно по бесплатному номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-22-22-222, — говорят в налоговой службе региона. — Операторы контакт-центра ответят на заданный вопрос сами или в случае необходимости переведут звонок в нужный налоговый орган».

ИА «Орелград»