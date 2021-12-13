Клычков снова попросит у федерального центра денег на Красный мост

13.12.2021 | 12:56 Новости, Экономика

Пока власти ждали, продолжит ли «Ремспецмост» работу, стройматериалы дорожали на десятки процентов.

Для выполнения работ по реконструкции «Красного моста» потребуется не только найти нового подрядчика, но и запросить у федерального центра дополнительное финансирование. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в программе «Время губернатора» на «Первом областном телеканале».

Причиной увеличения стоимости работ стал стремительный рост цен на стройматериалы. Клычков оценил его в 30-200% за 2021 год.

Поскольку финансирование реконструкции Красного моста производится за счет средств федерального бюджета, орловские власти будут запрашивать дополнительные ресурсы.

Также Клычков подтвердил, что вся сумма аванса, выплаченная компании «Ремспецмост» возвращена в бюджет и посетовал, что очень часто на конкурсах побеждают подрядчики, изначально не способные справится с взятыми на себя обязательствами.

ИА «Орелград»

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