Клычков снова попросит у федерального центра денег на Красный мост

Пока власти ждали, продолжит ли «Ремспецмост» работу, стройматериалы дорожали на десятки процентов.

Для выполнения работ по реконструкции «Красного моста» потребуется не только найти нового подрядчика, но и запросить у федерального центра дополнительное финансирование. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в программе «Время губернатора» на «Первом областном телеканале».

Причиной увеличения стоимости работ стал стремительный рост цен на стройматериалы. Клычков оценил его в 30-200% за 2021 год.

Поскольку финансирование реконструкции Красного моста производится за счет средств федерального бюджета, орловские власти будут запрашивать дополнительные ресурсы.

Также Клычков подтвердил, что вся сумма аванса, выплаченная компании «Ремспецмост» возвращена в бюджет и посетовал, что очень часто на конкурсах побеждают подрядчики, изначально не способные справится с взятыми на себя обязательствами.

ИА «Орелград»