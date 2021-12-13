Леонид Музалевский поддержал инициативу по конфискации у водителей автомобилей за пьяную езду

Такая законодательная инициатива сегодня была одобрена на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.

Председатель облсовета Леонид Музалевский поддержал инициативу башкирских коллег о конфискации у водителей автомобилей за пьяную езду, сообщила пресс-служба облсовета.

«Кроме того, в рамках мероприятия было поддержано предложение коллег из Башкирии о конфискации у водителей машин за пьяную езду. По-моему, совершенно справедливое решение. Да, мера жёсткая, но это – отличный повод заставить человека серьёзно задуматься о возможных последствиях. Предложение более детально будет рассмотрено в Госдуме», – прокомментировал Л. Музалевский.

Сегодня спикер орловского парламента принял участие в заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ. Мероприятие прошло в онлайн-режиме, и его провели зампред Госдумы Ирина Яровая и первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин. В заседании также приняли участие представители профильных министерств.

На заседании были рассмотрены и другие темы. Например, продвижение проактивных форматов оказания социальных и медицинских услуг, что выглядит очень актуальным в связи с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.

Яцкин рассказал, что создаваемая по инициативе Президента новая цифровая система «социального казначейства» за счёт интеграции баз данных позволит государству в автоматическом режиме получать информацию о гражданине, нуждающемся в поддержке.

Ещё одна тема – организация доставки грузов в удалённые и труднодоступные районы РФ. Было отмечено, что в последние несколько месяцев на Дальнем Востоке наблюдается логистический кризис, от этого страдает традиционная отправка жизненных и социально важных грузов в отдалённые регионы страны. В обсуждении вопроса приняли участие представители Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства транспорта России. На данный момент тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области застряли в приморских портах из-за переориентации мировых грузоперевозок на Приморье.

ИА «Орелград»