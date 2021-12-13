Орловцы нарушают земельные законы почти каждый день

Земельные инспекторы выявили в регионе свыше 250 нарушений.

За январь-ноябрь текущего года государственными инспекторами орловского Росреестра выявлено 252 нарушения земельного законодательства. Сумма наложенных штрафов превысила 900 тысяч рублей. Такие данные приводит пресс-служба управления Росреестра по Орловской области. Нетрудно подсчитать, что в среднем жители региона нарушают земельное законодательство практически ежедневно. Также сообщается, что в результате принятых мер 65 нарушений было устранено. Остальные, видимо, еще находятся в процессе устранения.

В Росреестре также подсчитали, что наибольшее количество нарушений допускается на территории Орла и Орловского района. В остальных городах и районах региона, вероятно, проживают более законопослушные землевладельцы. Что касается структуры нарушений, то чаще всего инспекторы выявляют факты самовольного занятия земельных участков и использования земли не по целевому назначению.

Заместитель областного управления Росреестра Елена Калсынова ситуацию прокомментировала так: «Для устранения нарушений, связанных с самозахватом земли, следует освободить незаконно используемый земельный участок либо оформить необходимые для его дальнейшего использования документы. А в случае нецелевого использования земельного участка — изменить вид разрешенного использования, категорию земли в соответствии с фактическими целями, для которых используется земельных участок или прекратить использование земли не по целевому назначению».

В ведомстве напомнили, что в этом году несколько видоизменился формат проверочных мероприятий. Инспекторы получили дополнительные инструменты контроля, такие как рейдовый осмотр, инспекционный визит, выездное обследование и наблюдение за соблюдением обязательных требований. При этом два последних мероприятия могут проводиться без взаимодействия с правообладателями.

«Также до 10 рабочих дней сокращены сроки проведения выездных и документарных проверок, а проведение иных контрольно-надзорных мероприятий не должно превышать один рабочий день, — добавили в управлении Росреестра. — Во избежание возможных нарушений земельного законодательства рекомендуем орловцам самостоятельно проверить имеющиеся документы на предмет соответствия фактически используемой площади земельного участка и его целевого использования».

ИА «Орелград»