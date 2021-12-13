Орловские прокуроры задумались о переездах

Транспортная прокуратура провела профилактическое мероприятие на железной дороге.

Орловская транспортная прокуратура провела профилактическое мероприятие на железнодорожных переездах. Как сообщили в этом ведомстве, проведено оно было совместно с работниками Орловской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры, филиала ОАО «РЖД». Операция носила говорящее само за себя название: «Будьте внимательны на железнодорожных переездах».

Его целью являлось предупреждение дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах в Орловской области. «В рамках мероприятия водителям автотранспортных средств вручены методические памятки и разъяснены правила безопасного проезда через железнодорожный переезд, а также ответственность за несоблюдение правил движения через железнодорожный переезд», — рассказали в транспортной прокуратуре.

Ранее аналогичные мероприятия, в том числе в Орле, провели сотрудники ДПС. Напомним, с 1 мая 2021 года введены санкции за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд при приближающемся поезде (локомотиве, дрезине). За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от трех до шести месяцев. Согласно данным УМВД, за 10 месяцев текущего года только на территории областного центра сотрудниками ГИБДД было пресечено 48 административных правонарушений, связанных с нарушением правил проезда железнодорожных переездов. В полиции говорят, что это свидетельствует о низком уровне дисциплины водителей.

«Железнодорожные переезды являются местами повышенной опасности, а дорожно-транспортные происшествия, происходящие на них, как правило, отличаются чрезвычайной тяжестью последствий и широким общественным резонансом», — предупредили в УМВД.

ИА «Орелград»